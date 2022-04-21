الدفاع الروسية: كييف تحتجز 76 سفينة من 18 دولة في الموانئ الأوكرانية

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، أن أكثر من 70 سفينة من 18 دولة لا تزال محاصرة في سبعة موانئ أوكرانية.

وقال ميزينتسيف، في إحاطة إعلامية: “لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محاصرة في الموانئ الأوكرانية وأن خطر الاستهداف والألغام، الذي تسببت به كييف في مياهها الداخلية والمياه الإقليمية، لا يسمح للسفن بالإبحار إلى عرض البحر دون عوائق”.

هذا وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، بدون المساس بالسكان المدنيين.

هذا واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

المصدر: سبوتنيك