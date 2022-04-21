شي جين بينغ: الأحادية والأنانية المتطرفة غير قابلة للتطبيق

اشار الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمة خلال حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بواو لآسيا 2022 انه على مدى العامين الماضيين ، بذل المجتمع الدولي جهودا مضنية لمواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 وتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي وتنميته. اضاف: ينبغي لجميع البلدان أن تتبع اتجاه العصر من أجل السلام والتنمية والتعاون والفوز المشترك ، وأن تتحرك نحو الاتجاه الصحيح لبناء مجتمع له مستقبل مشترك للبشرية.

واضاف: يجب على البلدان دعم بعضها البعض ، وتعزيز تنسيق تدابير الوقاية من الأوبئة ، وتحسين إدارة الصحة العامة العالمية ، وتشكيل قوة دولية قوية للتعامل مع الوباء. واعلن ان الصين قدمت أكثر من 2.1 مليار جرعة من اللقاحات لأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية. وستواصل الصين تقديم 600 مليون جرعة و 150 مليون جرعة من اللقاحات لأفريقيا ورابطة أمم جنوب شرق آسيا على التوالي ، مع بذل جهود نشطة لسد “فجوة التمنيع”.

وقال: لقد أصبح تطور المجتمع الدولي اليوم آلة معقدة وحساسة وعضوية. سيؤدي تفكيك أحد المكونات إلى صعوبات خطيرة في تشغيل الماكينة بأكملها ، وسيتضرر الأشخاص الذين يتم تفكيكهم ، وسيتضرر الأشخاص الذين يتم تفكيكهم أيضا. في عالم اليوم ، أي الأحادية والأنانية المتطرفة هي في الأساس غير قابلة للتطبيق ، وأي فصل ، وقطع الإمدادات ، والضغط الشديد هي في الأساس غير قابلة للتطبيق. واعتبر انه من الضروري التمسك بتعددية الأطراف الحقيقية والتمسك بقوة بالنظام الدولي الذي تكون الأمم المتحدة في صميمه وبالنظام الدولي القائم على القانون الدولي. على وجه الخصوص ، يجب على بلد كبير أن يكون قدوة وأن يأخذ زمام المبادرة في الوعظ بالمساواة والتعاون والنزاهة وسيادة القانون ، وذلك لإظهار مظهر بلد كبير.

وراى الرئيس الصيني إن اقتصاد الصين مرن ، ولديه إمكانات واسعة ، ولديه مساحة واسعة للمناورة ، ولن تتغير أساسياته الإيجابية على المدى الطويل. وسوف يوفر زخما قويا لتحقيق الاستقرار والانتعاش في الاقتصاد العالمي ويوفر فرصا أوسع في السوق للبلدان الأخرى. وقال: ستقوم الصين بتوسيع الانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي ، وتنفيذ القائمة السلبية للوصول إلى الاستثمار الأجنبي بعمق ، وتوسيع نطاق تشجيع الاستثمار الأجنبي ، وتحسين خدمات ترويج الاستثمار الأجنبي ، وإضافة طيارين شاملين لتوسيع انفتاح صناعة الخدمات. وستقدم الصين بثبات بناء منطقة تجريبية للتجارة الحرة وميناء هاينان للتجارة الحرة ، وتتماشى مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى ، وتعزز الانفتاح المؤسسي. وستنفذ بالكامل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ، وستعزز التفاوض والتوقيع على اتفاقيات تجارة حرة عالية المستوى مع المزيد من البلدان والمناطق ، وستعزز بنشاط الانضمام إلى الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ وشراكة الاقتصاد الرقمي.

واكد شي ان الصين ستلتزم بأهداف المعايير العالية والاستدامة ومعيشة الناس ، وستعمل بنشاط على تعزيز البناء المشترك عالي الجودة لـ “الحزام والطريق”.

المصدر: Shenzhen TV