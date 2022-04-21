شي جين بينغ: الأحادية والأنانية المتطرفة غير قابلة للتطبيق

واضاف: يجب على البلدان دعم بعضها البعض ، وتعزيز تنسيق تدابير الوقاية من الأوبئة ، وتحسين إدارة الصحة العامة العالمية ، وتشكيل قوة دولية قوية للتعامل مع الوباء. واعلن ان الصين قدمت أكثر من 2.1 مليار جرعة من اللقاحات لأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية. وستواصل الصين تقديم 600 مليون جرعة و 150 مليون جرعة من اللقاحات لأفريقيا ورابطة أمم جنوب شرق آسيا على التوالي ، مع بذل جهود نشطة لسد “فجوة التمنيع”.
وراى الرئيس الصيني إن اقتصاد الصين مرن ، ولديه إمكانات واسعة ، ولديه مساحة واسعة للمناورة ، ولن تتغير أساسياته الإيجابية على المدى الطويل. وسوف يوفر زخما قويا لتحقيق الاستقرار والانتعاش في الاقتصاد العالمي ويوفر فرصا أوسع في السوق للبلدان الأخرى. وقال: ستقوم الصين بتوسيع الانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي ، وتنفيذ القائمة السلبية للوصول إلى الاستثمار الأجنبي بعمق ، وتوسيع نطاق تشجيع الاستثمار الأجنبي ، وتحسين خدمات ترويج الاستثمار الأجنبي ، وإضافة طيارين شاملين لتوسيع انفتاح صناعة الخدمات. وستقدم الصين بثبات بناء منطقة تجريبية للتجارة الحرة وميناء هاينان للتجارة الحرة ، وتتماشى مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى ، وتعزز الانفتاح المؤسسي. وستنفذ بالكامل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ، وستعزز التفاوض والتوقيع على اتفاقيات تجارة حرة عالية المستوى مع المزيد من البلدان والمناطق ، وستعزز بنشاط الانضمام إلى الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ وشراكة الاقتصاد الرقمي.
واكد شي ان الصين ستلتزم بأهداف المعايير العالية والاستدامة ومعيشة الناس ، وستعمل بنشاط على تعزيز البناء المشترك عالي الجودة لـ “الحزام والطريق”.
المصدر: Shenzhen TV