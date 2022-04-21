الطقس في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة، قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح مساء في المناطق الجنوبية، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط .

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية (التي تبقى دون معدلاتها على الساحل لهذا الشهر)، كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية و الداخلية، وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح مساء في المناطق الجنوبية.

السبت: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها لهذا العام، يتحول ليلا الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم وانخفاض محدود في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار خفيفة اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية، بحيث يتوقع ان تكون غزيرة ليلا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 32 درجة، في الداخل من 17الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام