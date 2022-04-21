الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية الروسية قصفت خلال 24 ساعة 1001 هدف عسكري أوكراني (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 11:50

الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية الروسية قصفت خلال 24 ساعة 1001 هدف عسكري أوكراني (روسيا اليوم)

منذ 52 mins 21 April، 2022
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