وزير الزراعة التقى شركات استيراد الادوية البيطرية: لمساعدة المربين والوقوف الى جانبهم قدر المستطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 17:26

وزير الزراعة التقى شركات استيراد الادوية البيطرية: لمساعدة المربين والوقوف الى جانبهم قدر المستطاع

منذ 24 mins 20 April، 2022
وزير الزراعة عباس الحاج حسن
لبنان

استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن وفدا من شركات استيراد الادوية البيطرية. وتم خلال اللقاء البحث في تطبيق القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة والتي تنظم عملية استيراد وبيع الادوية واللقاحات البيطرية مع الحرص على المحافظة على مصلحة المربين، والتشدد من قبل نقابة الأطباء البيطريين والشركات للالتزام بالقوانين المرعية الإجراء.

وشدد الوزير الحاج حسن على تواصله المباشر مع الاجهزة الأمنية كافة بما يتعلق بمكافحة تهريب الأدوية من جهة وتطبيق القوانين في ممارسة مهنة الطب البيطري. بالاضافة الى نشر أسماء الشركات المستوردة للأدوية البيطرية واسماء الادوية واللقاحات المسجلة على الموقع الالكتروني لوزارة الزراعة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من المعنيين كافة بالقطاع مع وزارة الزراعة واعادة تشكيل لجنة الأدوية البيطرية التي انتهت ولايتها منذ 3 سنوات.

وختم الوزير الحاج حسن الاجتماع بالتأكيد “ان ابواب وزارة الزراعة مفتوحة للمراجعات والاقتراحات كافة”، وتمنى على الشركات “مساعدة المربين والوقوف الى جانبهم قدر المستطاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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