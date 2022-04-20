محكمة بريطانية تصدر أمرا بترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 14:20

محكمة بريطانية تصدر أمرا بترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 20 April، 2022
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