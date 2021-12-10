محكمة بريطانية تسمح بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 10 2021 - 15:20

محكمة بريطانية تسمح بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة

منذ 9 mins 10 December، 2021
محكمة بريطانية
أخبار دولية - بريطانيا

ألغت غرفة الاستئناف بمحكمة لندن العليا الجمعة الحكم الصادر برفض تسليم جوليان أسانج مؤسس “ويكيليكس” إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته على تسريبه كمية هائلة من الوثائق السرية. وقال القاضي تيم هولرويد إن المحكمة “توافق على الاستئناف” الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ما يعني أن قرار محكمة البدائية ألغي، وأن على القضاء البريطاني أن يبت من جديد في طلب السلطات الأمريكية تسليمها أسانج.

وبالتالي، تراجع كبار القضاة البريطانيين عن القرار الأولي للقاضية فانيسا باريتسر التي عارضت منذ نحو عام تسليم الأسترالي البالغ من العمر 50 عاما للسلطات الأمريكية، مشيرة إلى “احتمال اقدامه على الانتحار”. واعتبرت المحكمة أن الولايات المتحدة قدمت تأكيدات بشأن المعاملة التي ستخصصها لمؤسس ويكيليكس في حال تسليمه، وبالتالي الاستجابة لمخاوف قاضي المحاكمة.

خلال جلسات الاستئناف بشأن تسليمه التي استغرقت يومين في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، سعت الولايات المتحدة إلى “طمأنة القضاء بشأن المعاملة التي ستخصص لمؤسس موقع ويكيليكس”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة