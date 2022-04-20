رئيس تحرير موقع “ويكيليكس”: اصدار محكمة لندن مذكرة تسليم أسانج إلى واشنطن يعني الحكم عليه بالإعدام – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 17:26

رئيس تحرير موقع “ويكيليكس”: اصدار محكمة لندن مذكرة تسليم أسانج إلى واشنطن يعني الحكم عليه بالإعدام

منذ 10 mins 20 April، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: روسيا اليوم

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