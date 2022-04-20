دائرة الأوقاف الإسلامية: 1180 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 12:50

دائرة الأوقاف الإسلامية: 1180 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم (وكالة يونيوز)

منذ 57 mins 20 April، 2022
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