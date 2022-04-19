الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة برقة بنابلس بينها 10 اختناقاً بالغاز المسيل للدموع (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2022 - 13:08

الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة برقة بنابلس بينها 10 اختناقاً بالغاز المسيل للدموع (وكالة يونيوز)

منذ 13 mins 19 April، 2022
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