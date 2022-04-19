الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة برقة بنابلس بينها 10 اختناقاً بالغاز المسيل للدموع (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة برقة بنابلس بينها 10 اختناقاً بالغاز المسيل للدموع (وكالة يونيوز)
منذ 13 mins
19 April، 2022
الهلال الاحمر الفلسطيني
مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي
نابلس
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