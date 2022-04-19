وزير الزراعة: من يريد بناء الدولة عليه أن يؤمن بالقواعد الدستورية ولا يمكن وضع العراقيل والعزف على وتر المناكفات

أشار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن الى أن “التواصل الدائم هو شيء اساسي من أجل الإستمرار في اي عمل سياسي او اجتماعي، وعلى الجميع تقريب المسافات من أجل الحفاظ على الشراكة الحقيقة التي لطالما نادى بها الإمام موسى الصدر”.

وخلال لقاء في الضاحية الجنوبية، قال الحاج حسن إن “من يريد بناء الدولة عليه اولا ان يؤمن بالقواعد القانونية والنصوص الدستورية ويحترمها، فلا يمكن وضع العراقيل والعزف على وتر المناكفات ويقال ان هذا يؤسس للبناء دولة”.

ودعا الحاج حسن الى “المشاركة الواسعه في العملية الانتخابية لأن ذلك واجب وطني رغم الظروف التي يمر بها البلد، فبعض مواطنيه باتوا غير قادرين على تحمل الضغط الاقتصادي وهذا الغلاء الفاحش”.

وأكد ان “وزارة الزراعه وضعت أولوياتها للنهوض بالقطاع الزراعي منذ اللحظة الأولى يساعدها فيها المجتمع الدولي والدول والهيئات المانحة إن كان في ما خص تأمين إستدامة الري وتوسيع المساحات المروية أو من خلال توسيع الإرشاد الزراعي والعمل التعاوني او خطة النهوض بزراعة القمح والنبتات العطرية والقنب الهندي الصناعي. بالتزامن مع تحسين وجودة وقدرة المنتجات الزراعية اللبنانية على المنافسة في الاسواق الخارجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام