الكرملين: الموقف الأوكراني غير ثابت في المفاوضات

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاثنين، إن “الجانب الأوكراني غير ثابت في المفاوضات، وموقفه متغير بشأن النقاط المتفق عليها”. وحول رد فعل الكرملين على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن مفاوضات كييف مع موسكو، قال بيسكوف في تصريح صحفي “لا نريد نشر تلك الجوانب التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات”.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن “ديناميكية التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد”.

وقال “العملية العسكرية الخاصة مستمرة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال مؤخراً إنها تسير وفقا للخطة التي تم وضعها. وفي الوقت نفسه، تتواصل الاتصالات على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات”.

وفي وقت سابق وبالتزامن مع اقتراب القوات الروسية من إحكام السيطرة على مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، قال زيلينسكي إن كييف ستعلق التفاوض مع موسكو، “إذا قتلت القوات الروسية آخر العسكريين الأوكرانيين الذين يواصلون القتال في مدينة ماريوبول”.

المصدر: روسيا اليوم