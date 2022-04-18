“نقابة مستخدمي الضمان” تعلن تعليق الاضراب

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في له الاثنين أن “النقابة، وبعد المساعي الإيجابية المشكورة لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والتي أثمرت بالدعوة لعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء المقبل للموافقة على إفادة مستخدمي الصندوق والأجراء المياومين من مرسوم المساعدة الاجتماعية، تعلن تعليق الإضراب والامتناع عن العمل الذي سبق أن أعلنته على أن يبقى الإجراء السابق بشأن يوم الجمعة من كل أسبوع ساريا حتى إشعار آخر”.

وشكر المجلس “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء ووزير العمل مصطفى بيرم خصوصا على مساعيه الإيجابية والمدير العام للصندوق محمد كركي ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لاسيما الأعضاء الذين طلبوا عقد الجلسة الاستثنائية خصوصا وجميع الذين تجاوبوا مع مطلب نقابة مستخدمي الضمان”، وتابع “ستبقى النقابة العين الساهرة على صون المؤسسة والحقوق المكتسبة وستتابع مراقبة مجريات الأمور لاتخاذ الموقف المناسب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام