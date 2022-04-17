قيادي في “الجهاد”: الأسرى هم عنوان النضال والمقاومة

قال القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين سعيد نخلة الاحد إنه “في يوم الأسير الفلسطيني وفي ظلال شهر رمضان المبارك، نتوجه بالتحية لأسرانا الأحرار في معركتهم اليومية ضد السجان الاسرائيلي”.

وأضاف نخلة أن “الأسرى يتعرضون لانتهاكات حقيقية بشكل يومي والإهمال الطبي وعدم توفير العلاج المناسب للأسرى المرضى ومنعهم من حقوق الزيارة”، وطالب “بضرورة التضامن المستمر مع قضية الأسرى ودعمهم ومساندتهم”، داعيا “كل المؤسسات والجهات الحقوقية والقانونية والرسمية بالوقوف عند مسؤولياتهم أمام الأسرى وتحقيق مطالبهم المشروعة”.

وأكد نخلة أن “الأسرى هم عنوان النضال والمقاومة وهم الشعلة المستمرة في التضحية والعطاء”، ولفت إلى أنه “رغم معاناتهم اليومية وبطش السجان وصلفه، إلا أنهم مستمرون بكل اقتدار من أجل تحقيق حريتهم وكرامتهم”.

المصدر: فلسطين اليوم