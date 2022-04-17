ايران تتوقع وصول مليون أجنبي سنويا الى البلاد في اطار السياحة الطبية

قال رئيس دائرة السياحة الطبية بوزارة الصحة الايرانية محمد رضا ترجمان، ان إيران احتلت المرتبة 46 من أصل 110 دولة في عام 2020 في التصنيف العالمي السنوي للسياحة الطبية، متوقعا استقبال نحو مليون أجنبي سنويا في اطار السياحة الطبية.

واشار ترجمان حول المؤتمر والمعرض الأول للسياحة الطبية وسياحة الطبيعة وعلاج الطبيعة المقرر انعقاده في مدينة كنبد كاووس بمحافظة كلستان (شمال شرق ايران) في حزيران/ يونيو القادم، الى الامكانات والاستعدادت الجيدة للغاية التي تملكها الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال السياحة الطبية، مؤكدا ان إيران احتلت المرتبة 46 من أصل 110 دولة في عام 2020 في التصنيف العالمي السنوي للسياحة الطبية الذي يتم عبر تقييم 54 عنصرا .

واوضح محمد رضا ترجمان، ان 80 بالمئة من رواد السياحة الطبية في الجمهورية الاسلامية الايرانية هم من الدول الجارة ولاسيما افغانستان والعراق ، مشيرا الى ان هناك 200 مركز صحي مرخص لاستقبال المرضى الاجانب.

المصدر: فارس