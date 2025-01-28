عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير 2025

العناوين

البناء:

– غموض مصير تمديد المهلة إلى 18 شباط بعد شروط برّي وعدم التقيد الإسرائيليّ

– قاسم: لا تمديد للمهلة وللمقاومة حق التصرّف في شكل المواجهة وطبيعتها وتوقيتها

– الجيش يدخل مع الأهالي مروحين وميس الجبل… ومزيد من الشهداء والجرحى

– الآلاف يعودون إلى شمالي قطاع غزّة بعد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه

– أوروبا تمدد عقوباتها على روسيا

الأخبار:

– إيجابيات تسرع تأليف الحكومة

– للمقاومة خياراتها لطرد الاحتلال

– مفاوضات التمديد للاحتلال: ضغوط أميركية وتهويل

– “التحرير الشعبي” تواصل جنوبًا والعدو يعود إلى التدمير

الجمهورية:

– الحكومة في مخاضها الأخير

– الجيش ينتشر جنوبًا ويضبط الأمن

– اقفلوا الحدود… إنه “الترانسفير”

– حقائق خطيرة عن خطط “إسرائيل”: أمس، اليوم وغدًا

اللواء:

– عودة الأهالي تسابق مفاوضات الأسرى والانسحاب في المهلة الممددة

– الحكومة تقترب في صيغة “التوازن والاختصاص” ولا غطاءً حزبيًا لتجاوزات التظاهرات

– 300 ألف عادوا إلى شمال غزّة والاحتلال يطلب التفاوض حول المرحلة الثانية

– رفع أوروبي تدريجي للعقوبات عن سوريا

الديار:

– مقاومة الشعب والجيش تواصل التحرير… وتمديد “مبهم” للاحتلال

– مفاوضات عون شاقة مع الأميركيين ومبعوثة ترامب تزور بيروت

– العقد مستمرة وسلام لن “يعتذر”

– قاسم يحفظ للمقاومة حق التدخل

– حماس سلمت قائمة بأسماء 25 أسيرًا

– العدو يصعد عملياته في الضفّة

النهار:

– 18 شباط يربك لبنان

– ولادة وشيكة للحكومة؟

– حزب الله يعتد بإعادة ترميم صورته

– مصير الودائع ينتظر وعود العهد الجديد

الاسرار

البناء:

خفايا

– قال سفير دولة أوروبية معنية بمفاوضات وقف إطلاق النار في جنوب لبنان إن المسعى الأميركي للحصول على ضمانات لبنانية بقبول تمديد المهلة أمام جيش الاحتلال لإنجاز الانسحاب من جنوب لبنان حتّى 18 شباط المقبل قد انتهت بالفشل، لأن الجهة الرئيسية المعنية وهي حزب الله قالت كلمتها الفاصلة باعتبار المهلة قد انتهت وكلّ يوم بعدها يمنح المقاومة الحق المشروع باستهداف قوات الاحتلال بطريقة هي تحدّدها وتحدّد مكانها وزمانها. واعتبر أن قراءة تصريحات الشركاء اللبنانيين الآخرين في الاتفاق بعد موقف إعلان أمين عام حزب الله لهذا الموقف وإشاراتهم للانتهاكات “الإسرائيلية” للاتفاق ولشروط وضعوها على الأميركي تؤكد أن لا اتفاق على تمديد المهلة بل تفاهم أميركي “إسرائيلي” على موعد جديد لا يلتزم به لبنان.

كواليس:

– قال مصدر أمني إن مراقبة وتتبع مشهد مجموعات الشبان والدراجات النارية التي واصلت سيرها نحو مناطق لبنانيّة خارج الضاحية الجنوبيّة بعد انتهاء المسيرة في الضاحية يؤكد أن الأعداد تناقصت بشكل كبير عما كانت عليه وبقيت تتناقص كلما تمّ الانتقال إلى منطقة جديدة، ما يؤكد أن ما جرى لم يكن ترجمة لقرار ولا يقع ضمن خطة. وأضاف أن الاتّصالات التي جرت بالقيادات المعنية في حزب الله وحركة أمل لم تسجل فيها أي محاولة لحماية الذين ارتكبوا تجاوزات أو تقديم تغطية سياسية لما جرى وعمليات التوقيف التي قامت بها الأجهزة الأمنية بحق البعض لم تقابل بأيّ رد فعل سلبي سياسيًا، بل سارت بسلاسة وتبعتها مراجعات قانونية من وكلاء الأفراد الذين تمّ توقيفهم ومراجعات قام بها أهالي الموقوفين وليس أحزابهم.

اللواء:

همس:

– يؤكد دبلوماسي غربي أن الوضع الجنوبي تجاوز قطوعًا بالغ الخطورة للمرة الثانية والثالثة، خلال مهلة الـ60 يومًا

غمز:

– تسعى كتلة نيابية مسيحية إلى اعتماد نهج وسطي قد يوفر الانفتاح على طرفي “الثنائي”.

لغز:

– سجلت هجمة للمستوزرين غير مسبوقة، سواء من أصحاب “الباقات البيضاء” أو عبر أجهزة التواصل المعروفة.

الجمهورية:

– اتصل مرجع سياسي بأحد النواب وشكره على مواقفه الإيجابية حياله بعدما تخلى عنه كثيرون.

– يستعد حزب مسيحي بارز لإطلاق كوادر وشخصيات سياسية من مذهب آخر، لترشيحهم في دوائر لم يخض فيها الانتخابات بتاتًا خصوصًا في العاصمة.

– يعيد نائب معارض حساباته الشعبية والمالية لمحاولة الانتقال إلى حلف انتخابي جديد في دائرة شمالية صغرى المنافسة فيها غير حامية.

النهار:

– بعد طرح اسم الوزير السابق غسان سلامة لتولي حقيبة الخارجية، صدرت اعتراضات لكونه ينتمي الى طائفة الروم الكاثوليك التي لا يحق لها تولي إحدى الحقائب السيادية الأربع، وتمّ التداول في إمكان تسليمه وزارة الثقافة مجددًا، ما دفع بمسؤول بارز إلى السؤال عن إمكان زيادة الحقائب السيادية إلى ست لتشمل الطوائف الست الأساسية أي الروم الكاثوليك والدروز.

– لوحظ أن بعض الجهات تعمل لتوزير رجال أعمال يوفرون الدعم المالي لمرجعياتهم السياسية والحزبية، وذلك مكافاة لهم على التقديمات المستمرة منذ سنوات طويلة.

– تطالب فاعليات في دائرة انتخابية بتوزير قاضٍ سني في وزارة الداخلية لتمثيل منطقتهم، وقد بدأ يواجه حملات منظمة ومفبركة ضده للحؤول دون توزيره.

– يقول متابعون إنه إذا جرى توزير وزير سابق فقد تطالب جهات عدة بالتعامل بالمثل ما يفشل خطة للإتيان بوجوه جديدة.

– نفت مديرة “مركز باسل فليحان للعلوم المالية” لمياء المبيض أن تكون مدعومة أو محسوبة على أي فريق سياسي، وأن يكون أحد اتصل بها في الموضوع الحكومي.

– نفت قيادة الجيش ما نشر أمس عن تسريب أحد الضباط معلومات أمنية إلى حزب الله.

المصدر: صحف