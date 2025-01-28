السودان | المحكمة الجنائية الدولية: جرائم دولية تُرتكب في دارفور

حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من أنّ مكتبه يعتقد أن “جرائم دولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور بالسودان”.

وفي تصريح له أمام مجلس الأمن الدولي، قال خان إنّ “وجهة النظر الواضحة لمكتبي كما تنعكس في التقرير المعروض على المجلس، وهي أنه بينما نتحدث، لا شك أن جرائم دولية تُرتكب في دارفور”.

وأضاف خان “أستطيع أن أؤكد اليوم أن مكتبي يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات للحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي نقول أنها تُرتكب وارتكبت في غرب دارفور”.

هذا ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.

وتحاصر قوات الدعم السريع إقليم دارفور منذ أيار/مايو، وتتصدى مجموعات مسلحة متحالفة مع الجيش لمحاولاتها المتكررة للسيطرة على المدينة.

المصدر: وكالات