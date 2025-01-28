بولندا | زيلينسكي يبحث مع ماكرون الدعم الفرنسي لأوكرانيا

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال وجودهما في بولندا للمشاركة في إحياء ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز، حيث ناقشا التعاون الأمني ومسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وزار الرئيسان معسكر أوشفيتز الذي حرره الجيش السوفياتي قبل ثمانين عاما ويعد رمزا للمحرقة اليهودية، في لفتة تكريمية للضحايا الذين لقوا حتفهم في معتقل الإبادة النازي.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره وهو يصافح ماكرون، مرفقا بمنشور يقول إنهما “ناقشا المزيد من الدعم لأوكرانيا في ظل الغزو الروسي المستمر”.

وأضاف زيلينسكي أنه أولى هو وماكرون في محادثاتهما اهتماما خاصا “للتعاون الأمني والأشكال المحتملة للضمانات الأمنية لأوكرانيا وأوروبا بأكملها”.

وأشار إلى أن كييف تعتمد على “دعم فرنسا في عملية التفاوض لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأكد زيلينسكي أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا بضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، لافتا إلى أن عضوية الاتحاد الأوروبي يمكن أن تساعد في تجنب عدوان روسي في المستقبل.

المصدر: وكالات