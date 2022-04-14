الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 138 ألف شخص من ماريوبول

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، أن 138014 شخصًا تم إنقاذهم بالفعل من ماريوبول عبر الممر الإنساني الشرقي، بما في ذلك 815 شخصًا خلال اليوم الماضي.

وقال ميزينتسيف: “من ماريوبول عبر الممر الإنساني إلى الشرق، بدون أي مشاركة من الجانب الأوكراني، أو حالة حالة من الفوضى التي رتبها القوميون، تم إنقاذ 138014 شخصًا، بينهم 815 شخصا خلال اليوم الماضي”.

ويوم أمس الأربعاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، تحرير ميناء ماريوبول بالكامل من مسلحي كتيبة “آزوف” النازية في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وقال كوناشينكوف: “في مدينة ماريولول، تم تحرير الميناء التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة “آزوف” النازية”.

وأشار إلى أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب.

المصدر: سبوتنيك