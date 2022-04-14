كرواتيا: طائرة مسيّرة سوفيتية الصنع تحطمت بزغرب كانت تحمل قنبلة شديدة الانفجار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 05:56

كرواتيا: طائرة مسيّرة سوفيتية الصنع تحطمت بزغرب كانت تحمل قنبلة شديدة الانفجار

منذ 9 mins 14 April، 2022
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أخبار دولية - كرواتيا

أعلنت السلطات الكرواتية أن “طائرة مسيّرة سوفيتية الصنع تحطمت في العاصمة زغرب في 11 آذار/مارس الماضي، كانت تحمل قنبلة شديدة الانفجار من نوع OFAB-100-120”.

وقال الخبراء في مكتب المدعي العام في منطقة زوبانيسك بالعاصمة زغرب إن “طائرة بدون طيار سوفيتية الصنع تحطمت في زغرب ليلة 11 آذار/مارس، كانت تحمل قنبلة من نوع OFAB-100-120، انفجرت عند الاصطدام”.

وقال الرائد مايل توميتش من مديرية دعم القوات المسلحة الكرواتية إن “شظايا من قنبلة شديدة الانفجار من نوع OFAB-100-120 وصاعق AVU-ET كان مثبتا على مقدمة الطائرة، عثر عليها في موقع الحادثة”.

المصدر: وكالات

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