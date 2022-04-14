العاروري يدعو الشعب الفلسطيني لصد العدوان الصهيوني بكل الوسائل الممكنة

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أبناءالشعب الفلسطيني لصد عدوان الاحتلال بكافة الوسائل الممكنة.

وقال العاروري في تصريح مقتضب “ندعو جماهير الشعب الفلسطيني للنفير العام والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمدن والبلدات المختلفة على امتداد الوطن المحتل”.

وأضاف: “كما نستنفر أبناء الشعب الفلسطيني البطل وخاصة في رام الله والبيرة لمساندة الصامدين في بلدة سلواد، وكل مناطق الاشتباك، والالتحاق بأبطالها، والالتحام صفا واحدا لصد العدوان والحصار الصهيوني بكل الوسائل الممكنة”.

وتشهد بلدة سلواد حصار صهيوني وتعزيزات للقوات منذ ساعات، واندلاع مواجهات عنيفة، بزعم محاولة اعتقال مطلوبين.

المصدر: وكالة شهاب