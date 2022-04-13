استشهاد المواطن الفلسطيني محمد حمامرة بنيران قوات الإحتلال في بلدة سلود في رام الله بزعم التخطيط لتنفيذ عملية في القدس المحتلة عشية عيد الفصح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 22:08

استشهاد المواطن الفلسطيني محمد حمامرة بنيران قوات الإحتلال في بلدة سلود في رام الله بزعم التخطيط لتنفيذ عملية في القدس المحتلة عشية عيد الفصح

منذ 45 mins 13 April، 2022
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