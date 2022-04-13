تجمع حاشد في كابول دعماً للتضامن بين الشعبين الايراني والافغاني

نظم تجمع حاشد في العاصمة الافغانية كابول دعما للتضامن بين الشعبين الايراني والافغاني بحضور غفير من المواطنين والشخصيات السياسية الأفغانية.

وجاء في البيان الصادر عن التجمع الحاشد للمواطنين الافغان في كابول الاربعاء بشعار “لا للفتنويين” “إن هذا التجمع يعني رفع الصوت عاليا بالقول “لا” للاعداء ومثيري النفاق والمناداة بجمال التضامن بين الشعبين الشقيقين الايراني والافغاني. ندعو الحكومتين الايرانية والافغانية عبر الادارة السلمية للاحداث للحيلولة دون التفرقة التي يثيرها الاعداء والتصدي لمثل هذه التيارات التخريبية المعادية”.

واضاف “سنطلق اليوم ومستقبلا على الدوام صرخة الوحدة بين الشعبين البطلين والمجاهدين لتكون نداء عاليا في وجه مؤامرات الاعداء وصونا للتضامن والمحبة والوئام بين الشعبين”.

وتابع البيان أنه “كان عدد من الافراد المغرضين قد رموا الحجارة على باب القنصلية الايرانية في هرات، فنحن اليوم نمطر باب السفارة الايرانية في كابول بالزهور اظهارا للاخوة والمحبة بيننا”.

واكد البيان أنه “على الشعبين الايراني والافغاني القول “لا” لمؤامرات الاعداء بكل يقظة وان يوجها باخوة وتعاضد صفعة قوية لوجه مثيري النفاق”.

وفي ختام المراسم قدم المشاركون في التجمع الزهور للسفارة الايرانية في كابول.

المصدر: فارس