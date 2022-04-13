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April 13 2022 - 09:46

اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي بالحي الشرقي لجنين المحتلة

منذ 37 mins 13 April، 2022
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

اندلعت صباح اليوم الأربعاء اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي خلال اقتحامها المقتحمة للحي الشرقي لجنين بالضفة المحتلة، وذلك وسط تعزيزات كبيرة من قبل جيش العدو.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات خاصة في جيش الاحتلال مدعومة بالسلحة والعتاد اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة، بينما تصدى المقاومين لها”.

ولفتت المصادر الى أن “قوات كبيرة من قوات الاحتلال حاصرت منزل الصحفي مجاهد السعدي وطالبت شقيقة بتسليم نفسه”، وأشارت إلى أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ضرغام زكارنة خلال اقتحام الحي الشرقي في مدينة جنين”.

المصدر: فلسطين اليوم

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