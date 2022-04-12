واقعة نادرة تحدث مرة كل 200 مليون ولادة… توائم متطابقة تماماً

وضعت جينا ديودني ثلاثة توائم متطابقة تماماً في حدث نادر للغاية يحدث فقط “مرة واحدة كل 200 مليون” حالة ولادة وفقاً للأطباء في مستشفى ليفربول للنساء.

بحسب هيئة الإذاعة البريطانية في 6 نيسان/أبريل، فقد أمضى الأطفال، جيمي وجنسن وجاكسون، ستة أسابيع في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة قبل السماح لهم بالعودة إلى المنزل.

وتذكرت جينا (34 عاماً) شعورها بأنها ستلد توأماً في وقت مبكر من الحمل وهو ما تأكد خلال أول فحص بالموجات فوق الصوتية.

ولكن، بعد حوالي عشرين دقيقة من بدء تشغيل الماسح الضوئي ظهر رأس ثالث على الشاشة. تقول جينا: “قال الطبيب إنه خلال 25 عاماً من الخبرة في الفحص بالأشعة لم يرَ ثلاثة توائم من قبل. خاصة وأن أطفالي يتشاركون جميعاً نفس المشيمة وهو أمر نادر جداً”.

المصدر: مونت كارلو