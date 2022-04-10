الشيخ القطان: وحدة الأمة الإسلامية هي الأساس لمواجهة التحديات

أكد رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان، خلال محاضرة حول شهر رمضان، في مقر الجمعية في برالياس، وجوب حفظ الوحدة الإسلامية، وقال: “في شهر رمضان يجتمع المسلمون جميعا على عبادة من عبادات الله ألا وهي عبادة الصوم، ولذلك فإن وحدة الأمة هي الأساس في مواجهة كل التحديات”.

ودعا إلى دعم المجاهدين في فلسطين ولو بالدعاء، قائلا: “ينبغي في شهر رمضان أن نكثر من الدعاء للمجاهدين في فلسطين، وأن ينصرهم على أولئك الصهاينة والمستوطنين، حتى يرحلوا ويرجعوا من حيث أتوا، وأن يحرر الله فلسطين كلها ويعيدها من البحر إلى النهر، ولذلك ينبغي ألا تلهينا وتشغلنا الظروف المعيشية الصعبة رغم قساوتها عن الدعاء للمجاهدين، أو أن تنسينا قضيتنا المركزية فلسطين”.

وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية في لبنان، قال الشيخ القطان: “إن هذا الوضع المعيشي الصعب لن يبقى على حاله، وما هي إلا أزمة عابرة وستمر، ولكن هذا لا يعفي السلطة السياسية من تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب خصوصا في شهر رمضان المبارك، والتخفيف من الأعباء التي نعيشها جميعا، بسبب الفساد والسرقة والنهب والهدر، ونأمل أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة محطة لتغيير الكثير من أولئك الفاسدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام