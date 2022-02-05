الصين: تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا بين القادمين للمشاركة في الأولمبياد

أعلنت اللجنة التنظيمية للألعاب الأولمبية الشتوية المنعدة في بكين أن السلطات الصينية سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين للمشاركة في الألعاب.

وقالت اللجنة السبت إن “287 شخصا وصلوا إلى الصين في 4 فبراير/شباط الجاري، هم 138 رياضيا ومسؤولا و149 شخصا من ممثلي الأطراف المعنية الأخرى”، وأضافت أن “نتائج اختبارات كورونا التي أجريت لهم في المطار وفي فندق القرية الأولمبية كانت إيجابية (أي مصابون) لدى 45 شخصا منهم، وهم 25 رياضيا ومسؤولا، و20 ممثلا للأطراف المعنية”.

وستنتهي الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 20 فبراير/شباط الجاري.

المصدر: روسيا اليوم