زيلينسكي: بحثنا مع ماكرون التصدي للتحديات الأمنية وتفعيل صيغة نورماندي

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التصدي “للتحديات الأمنية” وتفعيل المفاوضات بصيغة نورماندي لتسوية النزاع في دونباس.

وكتب زيلينسكي على “تويتر”، يوم الخميس: “واصلنا الحوار مع إيمانويل ماكرون بشأن التصدي للتحديات الأمنية وتفعيل عملية السلام في إطار صيغة نورماندي”.

وأضاف: “اتفقنا على الخطوات المشتركة التالية لدعم صمود أوكرانيا وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي”.

وقبل ذلك أجرى الرئيس الفرنسي اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم بحث التسوية في أوكرانيا.

وقال الكرملين إن بوتين لفت انتباه ماكرون إلى “التصرفات الاستفزازية” لكييف، التي “تتناقض مع اتفاقيات مينسك” للتسوية.

المصدر: وكالات