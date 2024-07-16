المقاومة تستهدف مواقع الاحتلال عند الحدود مع فلسطين دعماًُ لغزة وتزف شهيداً

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

واستهدف مجاهدو المقاومة تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة. وعند الساعة (17:40) استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

وصباح اليوم عند الساعة (10:50)، استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

وزفت المقاومة الإسلامية بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد عامر جميل داغر “عباس” مواليد عام ١٩٦٤ من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد عامر جميل داغر

المصدر: الاعلام الحربي