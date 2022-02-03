امير عبداللهيان: مستعدون للتوصل الى اتفاق مستديم في فيينا

كما اعرب عن شكره للدعوة التي تلقاها من نظيره الياباني بزيارة طوكيو؛ متطلعا الى انجاز هذه الزيارة في اقرب فرصة تسنح له واجراء مباحثات عن كثب مع كبار المسؤولين اليابانيين حول تطوير العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون الشامل بين طهران وطوكيو.

ورحب وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال، بالجهود الهادفة الى تنمية العلاقات في شتى المجالات مع اليابان.

الى ذلك، وصف وزير خارجية اليابان، علاقات بلاده مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بالـ “تاريخية ومهمة للغاية”. واكد هاياشي خلال الاتصال مع امير عبد اللهيان اليوم، دعم اليابان للمفاوضات الجارية في فيينا حول الاتفاق النووي مع التركيز على رفع الحظر؛ داعياًَ جميع الاطراف المفاوضة إلى اتخاذ اجراءات حاسمة في سياق تنفيذ التزاماتها، واغتنام الفرصة المواتية من اجل التوصل الى اتفاق في هذه المفاوضات.

كما لفت الى توفر الفرص والارضيات المواتية من اجل توسيع العلاقات الاقتصادية بين طوكيو وطهران “أكثر فأكثر”، وازالة العقبات في هذا الخصوص من مسار البلدين.