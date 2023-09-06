أعرب وزير الخارجية الايراني، الدكتور حسين أميرعبداللهيان، لنظيره العراقي، عن امتنانه وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة من الحكومة والشعب العراقي على إقامة وتنظيم حدث الأربعين الحسيني العظيم.

وأعرب وزير الخارجية الايراني، الدكتور حسين أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية العراق، عن امتنانه وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة من الحكومة والشعب العراقي على إقامة وتنظيم حدث الأربعين الحسيني العظيم.

وأشار وزير الخارجية في هذا الاتصال الهاتفي إلى أهمية الأربعين لمحبى وأتباع الإمام الحسين (ع) وأحرار العالم، والإدارة المختصة للحكومة وكرم ضيافة الشعب العراقي في اقامة تجمع ملايين الزوار من مختلف البلدان يعد علامة على الاقتدار والاستقرار للبلد الصديق والاخ العراق.

المصدر: وكالة مهر