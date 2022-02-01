مصلحة الاقتصاد في طرابلس ضبطت مواد غذائية منتهية الصلاحية واشارة باقفالها بالشمع الاحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2022 - 17:40

مصلحة الاقتصاد في طرابلس ضبطت مواد غذائية منتهية الصلاحية واشارة باقفالها بالشمع الاحمر

منذ 1 ساعة 1 February، 2022
المنار
المنار
لبنان

ضبطت مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في داخل سوبرماركت في طرابلس وذلك خلال جولاتها الميدانية الرقابية في المدينة بمؤازرة عناصر من جهاز امن الدولة.

وتمكن مراقبو الوزارة من ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل “سوبرماركت” كبيرة في طرابلس، تقوم ببيعها مباشرة للمواطنين مما استدعى التواصل مع النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي زياد شعراني الذي اعطى اشارة باقفال “السوبرماركت” بالشمع الاحمر.

كما سطر أيضا مراقبو الوزارة محضر ضبط غلاء اسعار في حق صاحب “سوبرماركت” آخر في طرابلس يبيع المواد الغذائية بأسعار تفوق سعرها الحقيقي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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