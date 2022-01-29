الخطوط الجوية الكويتية تعلق رحلاتها إلى العراق “مؤقتًا نظرًا للأوضاع الراهنة” هناك (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2022 - 01:18

الخطوط الجوية الكويتية تعلق رحلاتها إلى العراق “مؤقتًا نظرًا للأوضاع الراهنة” هناك (بي بي سي)

منذ 1 ساعة 29 January، 2022
أخبار موقع المنار

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