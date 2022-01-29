الخطوط الجوية الكويتية تعلق رحلاتها إلى العراق “مؤقتًا نظرًا للأوضاع الراهنة” هناك (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 29 2022 - 01:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
رئيس الجمهورية يوقع مراسيم إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للقطاع العام وتعويض نقل للعسكريين ومنح تعليم لعمال القطاع الخاص
وزارة الصحة العامة: تسجيل 8116 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
استمرار تأثير المنخفض الجوي القطبي الذي يضرب لبنان الى يوم السبت والثلوج تلامس الساحل وتعزل العديد من المناطق الجبلية
مراسل المنار:حزب الله ينجح بفتح طريق اليمونة بعد أن قطعتها الثلوج ويدخل المؤن لأهلها بعد النقص الحاد بالحاجيات الاساسية
قسم الصيانة بوزارة الأشغال يستبدل القواطع المعدنية والمطاطية على اوتوستراد الجنوب بمنطقة جدرا بعد سرقتها من قبل مجهولين
قائد الجيش العماد جوزاف عون: أمام العسكريين خيارين إما المؤسسة العسكرية أو الفوضى ووضعنا خططا لدعم صمود العسكريين
الشيخ علي الخطيب: حراجة الوضع وما يتهدد لبنان يستدعيان رص الصفوف والعمل يداً واحدة لاجتراح الحلول للأزمات الخطيرة
الشيخ أحمد قبلان حول المبادرة الكويتية: الحل لا يبدأ بالقرار 1559 ولا بالقرار 1701 بل بقرار عربي يعيد العرب للعرب
وزارة الداخلية التونسية: توقيف امرأة عائدة من سوريا كانت تخطط لتفجير نفسها في منطقة سياحية في تونس
عشرات الآلاف من الإيرانيين يخرجون بمسيرات حاشدة في طهران منددين بالعدوان السعودي الأميركي على اليمن
وكالة الأنباء الإيرانية: تعليق المفاوضات النووية في فيينا لعدة أيام ابتداءً من السبت بناء على اتفاق جميع الأطراف
رئيس الوفد الأوروبي: الوفود تعود إلى عواصمها لإجراء مشاورات تمهيدا للعودة الأسبوع المقبل ولا بد من اتخاذ قرارات سياسية
سي ان ان الأمريكية: إدارة بايدن تحجب 130 مليون دولار من مساعدات عسكرية مخصصة لمصر
البيت الأبيض: نعمل على تزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز الطبيعي
وزير الحرب الأميركي لويد أوستن: لا نرى قرارا روسيا بمهاجمة أوكرانيا والفرصة متاحة أمام الدبلوماسية وملتزمون بمساعدة كييف
الكرملين: اتصال هاتفي مطول بين الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي بحث تطورات الأوضاع بشأن أوكرانيا والضمانات الأمنية
الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون أن موسكو ستدرس رد واشنطن والنيتو على مقترحاتها وتحدد خطواتها لاحقا
روسيا تمنع دخول العديد من المسؤولين الأوروبيين إلى أراضيها رداً على قيود فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين روس
الاتحاد الأوروبي: القرار الروسي يفتقر الى مبررات قانونية والى الشفافية وسيؤدي الى رد ملائم
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: على روسيا القيام بمبادرة لاحتواء التصعيد وعلى حلفائنا الغربيين عدم إثارة الذعر
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: على روسيا القيام بمبادرة لاحتواء التصعيد وعلى حلفائنا الغربيين عدم إثارة الذعر
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الكرملين: بوتين وماكرون أكدا على تقارب مواقف موسكو وباريس بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني
وزير الخارجية الروسية: فرض عقوبات على روسيا سيقابله قطع العلاقات بين موسكو وواشنطن وهذا لا يصب بمصالح أي طرف
لافروف: قواتنا تتمركز داخل أراضينا بينما تنشر واشنطن عسكرييها في أنحاء العالم دون دعوة من الدول
قوات دونباس: أوكرانيا تحضر لهجوم عسكري على مواقعنا بإشراف مستشارين أميركيين
كوريا الشمالية أجرت هذا الأسبوع تجربة تحديث لنظام صاروخ عابر بعيد المدى في إطار عدد قياسي من الاختبارات منذ بداية العام
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الخطوط الجوية الكويتية تعلق رحلاتها إلى العراق “مؤقتًا نظرًا للأوضاع الراهنة” هناك (بي بي سي)
منذ 1 ساعة
29 January، 2022
الخطوط الجوية الكويتية
العراق
الكويت
التعليقات
ذات صلة
ارتفاع الصادرات الايرانية الى العراق عبر منفذ خسروي
بلينكن يبحث مع نظيره الكويتي ملف إيران النووي
العراق .. وكالة الاستخبارات تلقي القبض على 3 عناصر من “داعش” بينهم قيادي بارز
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح