إعلام العدو : إصابة مستوطن بجروح بعد استهدافه بالحجارة قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2022 - 13:02

إعلام العدو : إصابة مستوطن بجروح بعد استهدافه بالحجارة قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل

منذ 11 mins 25 January، 2022
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