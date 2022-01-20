هبة تتراجع لمصلحة منخفضات جوية ابتداء من الاحد

تنحسرُ العاصفةُ هبة، بعدما كللت جبالُ لبنانَ بثوبِها الأبيض .. ووزارةُ الأشغالِ نجحت في التعاملِ معَ العاصفةِ بأقلِّ الأضرار. تتزين جبال لبنان باللون الأبيض، وامتزجت زرقة السماء ببياض القمم في الأفق البعيد، لوحة ربانية تفنن راسمها واغناها، انها نعمة الله على لبنان.

لبنان الذي يشهد هذه الايام عاصفة ثلجية إنحسرت خلال فترة الصباح ليحل محلها موجة صقيع أغلقت على إثرها العديد من الطرقات حتى فترة ما بعد الظهر حيث سمح للسيارات رباعية الدفع أو المجهزة بالسلاسل المعدنية أن تمر..

وزارة الأشغال العامة نجحت في الحد من الأضرار، وأستطاعت فرقها على إمتداد المناطق الجبلية والداخلية بمساعدة المواطنين في فتح الطرقات وإنقاذ العالقين في قلب العاصفة فيما أعلنت غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء ثلاث حوادث سير خلال العاصفة .

المصدر: المنار