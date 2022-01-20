ميقاتي يعترف: قانون قيصر يؤخر وصول الكهرباء الى لبنان

اعترف رئيسُ حكومةِ لبنانَ نجيب ميقاتي ضمنياً بالحصارِ الأميركي لسوريا ولبنان ، مؤكداً وجودَ عقباتٍ أمامَ تنفيذِ اتفاقياتِ جرِّ الغازِ من مصرَ الى لبنان عبر سوريا، وأُولاها قانونُ قيصر الأميركي.

قانون الحصار الأميركي – قيصر .. يقف مانعاً بوجه الكهرباء من مصر إلى لبنان. هذا واقع وحقيقة .. تخنق سوريا، وتمنع لبنان من تغذية كهربائية تخفف من ثقل العتمة على المواطن .. الشاهد الجديد في ذلك، الاعتراف الضمني لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلامه لجريدة نداء الوطن .. الذي جزم بوجود عدة عقبات أمام استجرار الغاز المولد للكهرباء عبر سوريا إلى لبنان، أول هذه العقبات هي قانون قيصر .. مشيراً إلى أن الاتفاقيات ستوقع قريباً لتصبح موضع تنفيذ، ولبنان ملتزم بكل ما يُطلب منه .. لكن – يضيف ميقاتي – هذا الموضوع ليس متوقفاً علينا والسبب: قانون قيصر.

أميركا تمنع – أو تؤخر – الكهرباء إلى لبنان .. هذا زبدة الكلام، في الحديث عن استجرار الغاز المصري عبر الخط العربي .. رغم انجاز الاتفاقيات واللوجستيات مع مصر والأردن وسوريا .. يبقى أمام هذا الإمداد الحيوي، بوابة قيصر الأميركية .. الموصدة بإحكام أميركي علني .. والمتحكمة بمتى وكيف ومدى زيادة التغذية الكهربائية للبنان.

في السياسة .. فإن ما قاله الرئيس ميقاتي، هو علم وخبر .. بأن أميركا – المستكبرة بقانون حصارها قيصر – هي مَن تمنع عن لبنان زيادة التغذية الكهربائية .. أما الباقي، تفصيل.

المصدر: المنار