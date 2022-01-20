قتلى وجرحى جراء قصف صاروخي يستهدف الأحياء السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 17:04

قتلى وجرحى جراء قصف صاروخي يستهدف الأحياء السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي (وكالة يونيوز)

منذ 23 mins 20 January، 2022
أخبار موقع المنار

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