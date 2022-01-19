ماكرون أمام البرلمان الأوروبي: سنعاقب كل من يحاول زعزعة أمن قارتنا الأوروبية وسنواصل البحث عبر رباعية نورماندي عن حل سياسي لأزمة أوكرانيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 15:02

ماكرون أمام البرلمان الأوروبي: سنعاقب كل من يحاول زعزعة أمن قارتنا الأوروبية وسنواصل البحث عبر رباعية نورماندي عن حل سياسي لأزمة أوكرانيا (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 19 January، 2022
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