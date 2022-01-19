ماكرون أمام البرلمان الأوروبي: سنعاقب كل من يحاول زعزعة أمن قارتنا الأوروبية وسنواصل البحث عبر رباعية نورماندي عن حل سياسي لأزمة أوكرانيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 15:02
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النائب أمين شري: دوافع عودة الثنائي إلى الحكومة مرتبطة بالموازنة وخطة التعافي ومصالح الناس المعيشية
وزير الزراعة بدأ زيارة إلى سوريا لبحث العلاقات الزراعية الثنائية وتنظيم آليات نقل البضائع الزراعية اللبنانية عبر سوريا
الإحتلال يهدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بعد اقتحامه من قبل قوات كبيرة من شرطة العدو
شرطة الإحتلال تعتقل 6 أشخاص من عائلة صالحية و21 آخرين وتعتدي عليهم بالضرب وتنفذ انتشارا واسعا في حي الشيخ جراح
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحذر من استمرار الهدم في حي الشيخ جراح وتدعو إلى تصعيد المقاومة
قوات الاحتلال تعتقل نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات من منطقة باب السلسلة
الاعلام العبري: وفد إسرائيلي وصل قبل قليل إلى العاصمة السودانية الخرطوم
رئيس الوفد الوطني اليمني: شعبٌ يواجه عدوانا وحصارا لسنوات يملك كامل الحق لأن ينتقم لضحاياه بكل وسيلة مشروعة
الرئيس الإيراني السيد رئيسي قبل توجهه إلى موسكو: زيارتي إلى موسكو قد تكون نقطة تحول في العلاقات مع روسيا
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين
وزير النفط الإيراني: أبرمنا اتفاقات مع روسيا ستؤدي قريبا إلى توقيع عقود
وكالة "مهر": فريق التفاوض الإيراني وأعضاء 4+1 يعملون حالياً على نص واحد وثلاثة مرفقات
قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي: انطلاق عملية أمنية لتطهير حوض نهر العظيم الشرقي
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل النظر بالطعون المتعلقة بالجلسة الاولى للبرلمان الى يوم الثلاثاء القادم
48 من رؤساء وكلاء النيابة بالسودان يطالبون النائب العام بالتحقيق في مقتل متظاهرين
مغادرة آخر جندي روسي من قوات حفظ السلام كازاخستان
السفارة الروسية في واشنطن: على الولايات المتحدة التخلي عن خطط توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يقوم بزيارة أوكرانيا قبل يومين من عقده لقاء مع نظيره الروسي في جنيف
بلينكن من كييف: بوتين يسعى لأن تكون لديه القدرة على القيام بعمل عدائي ضد أوكرانيا
الوكالة الفرنسية: بريطانيا سجلت أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاما عند 5.4%
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هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد ونحذر من القول إن متحور أوميكرون لا يسبب الأذى
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: جاهزون للحوار والاستماع لمخاوف روسيا ولن نتنازل عن مبادئنا بشأن انضمام دول جديدة
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صاروخين تكتيكيين موجهين أصابا بدقة هدفاً على جزيرة في البحر الشرقي للبلاد
خدمة البريد الصينية تأمر بتعقيم الطرود الدولية وتحث على خفض طلبات الشراء من الخارج بسبب فيروس كورونا
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
سعر برميل نفط خام يسجل 86.84 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات
إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
ماكرون أمام البرلمان الأوروبي: سنعاقب كل من يحاول زعزعة أمن قارتنا الأوروبية وسنواصل البحث عبر رباعية نورماندي عن حل سياسي لأزمة أوكرانيا (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
19 January، 2022
أزمة أوكرانيا
رباعية نورماندي
ماكرون
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