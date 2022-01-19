العاصفة هبة متواصلة والثلوج تساقطت على ٦٠٠ م – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 12:52

العاصفة هبة متواصلة والثلوج تساقطت على ٦٠٠ م

منذ 9 mins 19 January، 2022
تلج
لبنان

تستمر العاصفة الثلجية في لبنان حتى يوم غد الخميس ويتوقع فس الساعات القادمة هطولات ثلجية على مستوى ادنى.
وقد شهدت بعض المرتفعات وخاصة في الشمال تساقط الثلوج على ٦٠٠ متر.
وعمت مختلف المناطق درجات حرارة متدنية على الجبال برد قارس واوقفت العاصفة حركة الملاحة بفعل الرياح،وتساقطت الامطار الغزيرة ساحلا مع رياح شديدة ليلا.
على الجبال بدأت الثلوج على ١٠٠٠ م وتدنت مع الوقت لمستويات اقل. وفي الجبال العالية شهدت الثلوج تراكمات كبيرة وقطعت العديد من  الطرقات الجبلية ،وفي البقاع تساقطت الثلوج في الهرمل وبعلبك وصولا الى البقاع الغربي. وجنوبا على جزين وجبل الريحان.

المصدر: موقع المنار

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