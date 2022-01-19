العاصفة هبة متواصلة والثلوج تساقطت على ٦٠٠ م

تستمر العاصفة الثلجية في لبنان حتى يوم غد الخميس ويتوقع فس الساعات القادمة هطولات ثلجية على مستوى ادنى.

وقد شهدت بعض المرتفعات وخاصة في الشمال تساقط الثلوج على ٦٠٠ متر.

وعمت مختلف المناطق درجات حرارة متدنية على الجبال برد قارس واوقفت العاصفة حركة الملاحة بفعل الرياح،وتساقطت الامطار الغزيرة ساحلا مع رياح شديدة ليلا.

على الجبال بدأت الثلوج على ١٠٠٠ م وتدنت مع الوقت لمستويات اقل. وفي الجبال العالية شهدت الثلوج تراكمات كبيرة وقطعت العديد من الطرقات الجبلية ،وفي البقاع تساقطت الثلوج في الهرمل وبعلبك وصولا الى البقاع الغربي. وجنوبا على جزين وجبل الريحان.

المصدر: موقع المنار