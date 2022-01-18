لبناني يحتجز عشرات الموظفين والزبائن بأحد مصارف جب جنين البقاعية

احتجز مودع في احد المصارف في بلدة جب جنين البقاعية الثلاثاء عشرات الموظفين والزبائن على خلفية رفض المصرف تسليمه امواله، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “مواطنا من بلدة كفريا قضاء البقاع الغربي، طالب بسحب مبلغ خمسين ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه رفع سلاحا حربيا وقنبلة بوجه الموظفين، كما صب مادة البنزين في ارجاء المصرف مهددا بحرقه وتفجيره في حال لم يتم التجاوب لطلبه”، وتابعت “تسعى القوى الامنية الى حل الموضوع سلميا وبالتفاوض حرصا على سلامة الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام