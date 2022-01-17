حركة أمل: على الدولة إيلاء كل الإهتمام والإستجابة لمطالب القطاعات العاملة

أكد المكت السياسي لحركة أمل في بيان له الاثنين على “ضرورة إيلاء الدولة كل الإهتمام والإستجابة لمطالب القطاعات العاملة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والمالية التي تضغط على الجميع”، وتابع “ننتظر من الحكومة تقديم ورقة عملها لتصحيح هذه الأوضاع كي يتسنى إقرارها وفق خطة التعافي الإقتصادية”.

وشدد البيان على موقف الحركة من “الأداء المنحرف للقاضي طارق البيطار في جريمة مرفأ بيروت”، وتابع “هذا ما لا يمكن القبول به بأي شكل ومهما حاول المتوهمون في الغرفة السوداء إياها التي تحرك هذا القاضي”.

من جهة ثانية، قال البيان “نؤكد على مسألة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بمواعيدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام