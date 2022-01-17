بعد طول انتظار.. تطبيق “واتساب” يعمل دون إنترنت

أتاح تطبيق “واتساب” بشكل رسمي واحدة من أبرز المزايا التي ينتظرها الملايين منذ فترة، وتسمح الميزة الجديدة للمستخدم بربط حسابه بجهاز ثان مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت.

ووفقًا لصفحة الدعم الخاصة بتطبيق “واتساب”، أصبح بإمكان الملايين من الأشخاص في الوقت الحالي استخدام ما يصل إلى أربعة أجهزة مرتبطة بهاتف واحد في المرة الواحدة، حيث يمكن استخدام خدمة الدردشة على الويب والكمبيوتر والأجهزة الأخرى من خلال ربطها بهاتفك سواء كان متصلا بالإنترنت أو لا.

وتوفر ميزة “الأجهزة المرتبطة” حلا جديدا لأحد قيود “واتساب” البارزة والتي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر والاستمرار في استخدام الخدمة مع بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب متصلا بالإنترنت، حتي يتمكنوا من إجراء أي محادثة على الأجهزة المرتبطة بالجهاز الأساسي.

ويمكن استخدام “واتساب” بالطريقة الجديدة دون الحاجة إلى هاتف متصل بالإنترنت، والتي يتم العمل بها على 4 أجهزة دفعة واحدة دون أن يكون المستفيد متصلًا بالإنترنت.

وبمجرد النقر على خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة إعدادات “واتساب”، ستتمكن من رؤية صفحة جديدة تسمى “استخدام واتساب على أجهزة أخرى”، والتي ستتيح لك البقاء في استخدام حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة لأن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت، على غرار منافسه الأقوى “تيليغرام”، والذي يمكن استخدام الحساب فيه عبر إصدار الويب دون هاتف متصل.

وأشارت صفحة الدعم الخاصة بالميزة الجديدة، إلى أن “الأجهزة المرتبطة” ستستمر في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يوما بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي، ولا يلزم إبقاء هاتفك متصلا بالإنترنت لاستخدام واتساب على الأجهزة المرتبطة، كما سيتعين على المستخدم تسجيل حسابه على “واتساب” وربطه بالأجهزة الجديدة بهاتفه.

المصدر: مواقع