قوى الامن: توقيف مطلوبين بجرائم قتل وسلب بقوة السلاح في بر الياس وحوش الحريمة

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكرات العدلية بحقهم، وبعد عمليات رصد وتعقب، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخي 3 و 4-1-2022، من توقيف مطلوبين، الأول في بلدة بر الياس البقاعية، ويدعى ب. ب. (من مواليد عام 1987، لبناني)، بحقه /6/ مذكرات وأحكام عدلية بجرائم: قتل، ضرب، حرق، أسلحة، وشيك دون رصيد.

بتفتيشه، ضبط بحوزته مسدس حربي نوع “TUGARIF” مع ممشطين و/16/ طلقة صالحة للاستعمال.

والثاني في بلدة حوش الحريمة، ويدعى أ. د. (من مواليد عام 1996، لبناني الجنسية) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتين قضائيتين بجرمي سلب بقوة السلاح، وتأليف عصابة مسلحة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام