قوى الأمن: توقيف سارق يقوم بالسرقة من داخل سيارات في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها يوم الجمعة انه تم توقيف سارق يقوم بسرقة أغراض من داخل سيارات في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.

وقال البيان إنه “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة جميع أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن كثُرَت عمليّات السّرقة من داخل السيّارات في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان”، وتابع “على الأثر، كثّفت شعبة المعلومات استقصاءاتها لتحديد هويّات أفراد تلك العصابات والتي سبق أن أوقفت عددًا منهم، بتواريخٍ سابقة”.

ولفت البيان الى انه “بناءً عليه، ومن خلال المتابعة الدّقيقة، توصّلت هذه الشّعبة إلى تحديد هويّة ومكان وجود أحدهم، ويدعى: ح. ش. (مواليد عام ١٩٧٤، لبناني)”، واضاف “بتاريخ 25-4-2025، وبعد عمليّة رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى الدّوريّات من توقيفه في محلّة الرّويس – الضّاحية”.

وتابع البيان انه “بالتّحقيق مع الموقوف اعترف بقيامه، بالاشتراك مع آخرين، بتنفيذ عشرات عمليّات السّرقة من داخل سيّارات في العديد من المناطق، منها: الدّكوانة، وسنّ الفيل، والضبية، وأنطلياس، وجونية، وغزير، وعمشيت، وجبيل، وغيرها”، واضاف “أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام