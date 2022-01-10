مصطفى حمدان زار مع وفد من المرابطون رئيس الكنيسة القبطية الارثوذكسية : مصر ستبقى بمسلميها وأقباطها منارة الأمة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2022 - 16:00

مصطفى حمدان زار مع وفد من المرابطون رئيس الكنيسة القبطية الارثوذكسية : مصر ستبقى بمسلميها وأقباطها منارة الأمة

منذ 40 mins 10 January، 2022
مصطفى حمدان
لبنان

زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان مع وفد من الهيئة، رئيس الكنيسة القبطية الأورثوذكسية في لبنان الأب أندراوس الأنطوني في مقر الكنيسة، في حضور النائب العام القضائي في الكنيسة المحامي عبدالله مسلم، مقدمين له التهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة.

ورحب الأب أندراوس الأنطوني بوفد المرابطون، بحسب بيان المرابطون  مؤكدا “حرص الكنيسة القبطية على توحيد الكلمة وتحمل المسؤولية الوطنية بين كافة أطياف المجتمع اللبناني، من أجل الخروج من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، متمنيا للبنانيين عموما السلام والتقدم والازدهار والعيش الآمن الكريم”.

بدوره، قال العميد مصطفى حمدان:”عندما نقوم بزيارة الكنيسة القبطية، كأننا نأتي الى دارنا وكنيستنا، ودائما هذا الحس القومي العربي الكبير، وهذا الحس المصري واللبناني، يشكل لنا كمرابطون التلاحم والمحبة بين كل أبناء أمتنا، في مواجهة ما مر بنا من أيام عصيبة، هدفها الأساسي كان التفتيت والتقسيم والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد”.

وأكد حمدان “أن مصر المحروسة بقيادتها وكل أبنائها على اقتناع تام أنها الفيصل بين الداء والدواء وبين الحق والباطل وبين الرجس والبطالة. هذه هي مصر بالنسبة لنا كانت وستبقى المثل والمثال لكل أمتنا العربية، وستبقى هي الصخرة التي ترتكز عليها هذه الأمة، ومصر “بمسلميها وأقباطها سيبقون منارة هذه الأمة وهم الذين يصونون ويحمون الأمن القومي العربي”.

وتمنى حمدان “لأهلنا الأقباط في لبنان ومصر والعالم، الأمن والسلام والاستقرار الدائم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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