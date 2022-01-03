الصين: البيان النووي يعزز الثقة بين القوى العالمية ويحد خطر اندلاع نزاع نووي

اعتبرت الصين أن التعهد الذي وقعته الاثنين مع باقي الدول النووية لمنع انتشار الأسلحة النووية، من شأنه أن “يعزز الثقة المتبادلة” بين القوى العالمية ويحدّ خطر اندلاع نزاع نووي.

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن نائب وزير الخارجية ما تشاوتشو قوله إن “البيان المشترك الصادر عن زعماء الدول النووية الخمس سيساعد في تعزيز الثقة واستبدال التنافس بين القوى الكبرى بالتنسيق والتعاون”.

وأصدر قادة روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا بيانا مشتركا أعربوا فيه عن تمسك بلدانهم بعدم اندلاع أي مواجهة نووية.

وذكرت الدول الخمس أنها تعتبر مسؤوليتها الأساسية منع الحرب بين الدول النووية والحدّ من المخاطر الاستراتيجية.

المصدر: روسيا اليوم