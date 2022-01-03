أهالي بلدة برقة بالضفة المحتلة تصدوا لاعتداء مجموعة من المستوطنين الصهاينة

تصدى أهالي بلدة برقة شمال غرب محافظة نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة الاثنين لاعتداء مجموعة من المستوطنين الصهاينة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس إن “اهالي برقة تصدوا لهجوم مستوطنين تسللوا من موقع مستوطنة (حومش) المخلاة، باتجاه المنطقة الشرقية للبلدة والمعروفة باسم المنشرة”، وأضاف أن “مواجهات اندلعت في المنطقة عقب تدخل جنود الاحتلال لتأمين الحماية للمستوطنين”.

وأشار دغلس إلى أن “المنطقة ذاتها تعرضت لاعتداء وتحطيم لشواهد القبور قبل نحو أسبوعين”، وذكر ان “بلدة برقة تشهد لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين منذ أكثر من أسبوعين”.

المصدر: وكالة وفا