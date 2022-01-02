مكتب مولوي: تسطير 52 محضرا بحق أفراد ومؤسسات

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي: “في إطار المتابعة لتنفيذ قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القرار الذي اصدرته وزارة الداخلية والبلديات، والذي يقضي بالتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، وبإقفال المؤسسات المخالفة وإخلاء روادها، تم اعتبارا من الساعة 19:00 من تاريخ 1-1-2022 ولغاية الساعة 6:00 من تاريخ 2-1-2022، تسطير 52 محضرا بحق أفراد ومؤسسات؛ 11 محضرا في بيروت و41 في باقي المناطق.

هذا وتم إقفال مؤسستين إداريا لمدة 24 ساعة عملا بقرار الوزير.

هذا ويؤكد الوزير مولوي استمرار الدوريات التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي في قمع جميع المخالفات وإقفال المؤسسات وإخلاء روادها، وذلك لغاية 9-1-2022”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام