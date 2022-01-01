اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعبر عن قلقها البالغ إزاء تدهور حالة الأسير الفلسطيني هشام ابو هواش (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2022 - 21:40

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعبر عن قلقها البالغ إزاء تدهور حالة الأسير الفلسطيني هشام ابو هواش (يونيوز)

منذ 18 mins 1 January، 2022
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