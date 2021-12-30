هل يكون الدولار الجمركي أول كمائن العام الجديد؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2021 - 20:42

هل يكون الدولار الجمركي أول كمائن العام الجديد؟

منذ 21 mins 30 December، 2021
تقارير مصورة - لبنان

في الاونة الاخيرة ، كثُرَ الحديث عن احتمال رفع سعر الدولار الجمركي في العام الجديد ، فما دقة ذلك ؟ وما تاثيره في حال حصل؟

المصدر: قناة المنار

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