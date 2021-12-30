هل يكون الدولار الجمركي أول كمائن العام الجديد؟

في الاونة الاخيرة ، كثُرَ الحديث عن احتمال رفع سعر الدولار الجمركي في العام الجديد ، فما دقة ذلك ؟ وما تاثيره في حال حصل؟
المصدر: قناة المنار
في الاونة الاخيرة ، كثُرَ الحديث عن احتمال رفع سعر الدولار الجمركي في العام الجديد ، فما دقة ذلك ؟ وما تاثيره في حال حصل؟
المصدر: قناة المنار
ناشدت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان برئاسة هاني بحصلي “السلطة تجنب أي إجراء من شأنه زيادة الأعباء على المواطنين والحد من قدرتهم الإستهلاكية والشرائية، ولا سيما في ما خص المواد الغذائية”. وشددت على “ضرورة ألا يشمل رفع الدولار الجمركي الجاري إعداده حاليا المواد الغذائية لأن من شأن ذلك المس ...